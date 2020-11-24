  • مباشر
اللغة

شالكه يقيل مدربه.. وتمرد في أوساط اللاعبين

هالاند دورتموند شالكه
من مباراة سابقة بين دورتموند وشالكه

شالكه يقيل مدربه.. وتمرد في أوساط اللاعبين

متابع الغاء المتابعة

شالكه - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي شالكه متذيل جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع المدير التقني مايكل ريشكه، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحافية أنه تم استبعاد ثلاثة لاعبين من التدريبات.

ويعيش شالكه الفائز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1997 وأحد أكثر الأندية شعبية في ألمانيا، أزمة رياضية ومالية، تفاقمت بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر بيان لشالكه يوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق بالتراضي مع ريشكه الذي يتولى مسؤولية التخطيط للفريق منذ مايو 2019، على فك الارتباط بينهما قبل نهاية عقده.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمحطة "سبورت1" التلفزيونية فإن أمين حارث ونبيل بن طالب وفيداد إيبسيفيتش تم استبعادهم من تدريبات الفريق لكن الأسباب لم تتضح بعد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

المصرية ذات الـ300 كيلوغرام تروي للعربية.نت معاناتها المصرية ذات الـ300 كيلوغرام تروي للعربية.نت معاناتها
وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة

الأكثر قراءة

زوج نانسي عجرم متهم بـ زوج نانسي عجرم متهم بـ"القتل قصداً" في حالة دفاع عن النفس
أهم 5 معلومات عن خزان وقود جدة الذي استهدفه الحوثيون أهم 5 معلومات عن خزان وقود جدة الذي استهدفه الحوثيون
مذبحة في إثيوبيا.. ميليشيات وقوات أمن تقتل 600 مدني     مذبحة في إثيوبيا.. ميليشيات وقوات أمن تقتل 600 مدني    
وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة
هذا ما أخفاه مسؤول إيراني عن سوريين هذا ما أخفاه مسؤول إيراني عن سوريين "يعشقهم"
انتقامات ببلدة جبران خليل جبران بعد مقتل لبناني برصاص سوري انتقامات ببلدة جبران خليل جبران بعد مقتل لبناني برصاص سوري

قبل أن تذهب

تعرف على 4 مناهج رئيسية يتم استخدامها حاليا لصناعة لقاح كورونا
تعرف على 4 مناهج رئيسية يتم استخدامها حاليا لصناعة لقاح كورونا

اكتشف المزيد