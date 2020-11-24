شالكه يقيل مدربه.. وتمرد في أوساط اللاعبين

أعلن نادي شالكه متذيل جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع المدير التقني مايكل ريشكه، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحافية أنه تم استبعاد ثلاثة لاعبين من التدريبات.



ويعيش شالكه الفائز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1997 وأحد أكثر الأندية شعبية في ألمانيا، أزمة رياضية ومالية، تفاقمت بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وذكر بيان لشالكه يوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق بالتراضي مع ريشكه الذي يتولى مسؤولية التخطيط للفريق منذ مايو 2019، على فك الارتباط بينهما قبل نهاية عقده.



وبحسب الموقع الإلكتروني لمحطة "سبورت1" التلفزيونية فإن أمين حارث ونبيل بن طالب وفيداد إيبسيفيتش تم استبعادهم من تدريبات الفريق لكن الأسباب لم تتضح بعد.