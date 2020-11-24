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صلاح يعزز صفوف ليفربول قبل مواجهة أتالانتا

صلاح ليفربول
صلاح أصيب بفيروس كورونا خلال تواجده مع المنتخب المصري

صلاح يعزز صفوف ليفربول قبل مواجهة أتالانتا

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ليفربول - د ب أ

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أكد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن المصري محمد صلاح سيكون بإمكانه المشاركة مع الفريق في مباراته أمام أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، بعد أن جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاصة به سلبية.

وثبتت إصابة صلاح بفيروس كورونا عندما كان مع المنتخب المصري خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ولكن بعد إتباع إجراءات العزل الذاتي والخضوع لاختبارات الاتحاد الأوروبي للعبة، حصل على موافقة باللعب.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي قبل المباراة: نتيجة الاختبار جاءت سلبية، إذا لم يتغير شيء منذ يوم الاثنين سيكون متاحا. تدرب محمد صلاح مع الفريق يوم الاثنين وظهر بحالة جيدة. الآن يتعين علينا أن نرى ما سنفعله لأنه كان معزولا ذاتيا في الأيام الثلاثة الماضية.

وفي حال تحقيق ليفربول للفوز في المباراة سيتأهل الفريق للأدوار الاقصائية حيث حقق الفريق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث وحصد تسع نقاط تصدر بها المجموعة الرابعة.

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