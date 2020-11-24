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عرض "خيالي" من مانشستر سيتي إلى ميسي

ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

عرض "خيالي" من مانشستر سيتي إلى ميسي

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العربية. نت

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يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي، لتقديم عرض ضخم إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل التعاقد معه لمدة 10 سنوات من صفوف برشلونة.

ووفقا لـ "تايمز" البريطانية، فإن عرض سيتي عبارة عن عقد يمتد لمدة 10 سنوات، حتى يبلغ ميسي "43 عاما"، وستكون المرحلة الأولى هي اللعب مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يختار بعدها أسطورة برشلونة فريقا ضمن إحدى الأندية الـ 8 التي تمتلكها "مجموعة سيتي لكرة القدم" والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم، للاستمرار معه إلى نهاية مسيرته.

وأضافت الصحيفة: وينص العقد على أن يتولى ليو ميسي منصب سفير عالمي لمجموعة سيتي لكرة القدم حول العالم بعد اعتزاله.

ويعيش ميسي عامه الأخير من عقده مع نادي برشلونة، واعتبارا من 1 يناير المقبل سيكون له الحرية في التفاوض مع أي ناد.

ويأمل جمهور برشلونة في أن يتمكن الرئيس الجديد الذي سيتولى المنصب في 24 يناير المقبل، من إقناع النجم الأرجنتيني بالبقاء في صفوف النادي الكتالوني.

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