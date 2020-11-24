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غوارديولا: أغويرو سيشارك عندما يستعيد حساسية المباريات

غوارديولا أغويرو
غوارديولا في صورة سابقة مع أغويرو

غوارديولا: أغويرو سيشارك عندما يستعيد حساسية المباريات

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مانشستر - رويترز

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قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، إن المهاجم سيرجيو أغويرو شارك في التدريبات قبل مواجهة مضيفه أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء لكنه لن يتعجل الدفع باللاعب الأرجنتيني العائد لتوه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ومشاكل أخرى في الركبة.

وأصيب أغويرو في عضلات الفخذ الخلفية في تعادل مانشستر سيتي 1-1 بالدوري الممتاز أمام مضيفه وست هام يونايتد الشهر الماضي بعد أسبوع من مشاركته أساسيا لأول مرة هذا الموسم عقب جراحة في الركبة.

وجلس اللاعب البالغ من العمر "32 عاما" على مقاعد البدلاء في هزيمة سيتي 2-صفر أمام توتنهام في الدوري يوم السبت وأكد غوارديولا أنه سيصبر على المهاجم حتى يستعيد حساسية المباريات.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي قبل سفر الفريق إلى اليونان: تدرب أغويرو مجددا اليوم. سننتظر حتى يؤكد لنا عدم وجود أي مشكلة في الركبة. لا يزال هناك بعض الوقت. تنتظرنا الكثير من المباريات وسنحتاج لجهوده. نريده في أفضل حالاته.

وقال المدرب الإسباني إن كل لاعبيه تقريبا ومن بينهم فرناندينيو وبنجامين مندي أصبحوا جاهزين للمواجهة باستثناء نيثن آكي الذي سيبدأ التدريبات يوم الجمعة بعد إصابة في الفخذ.

ويستمتع سيتي بسجل مثالي في المجموعة الثالثة بعد ثلاث مباريات وقال غوارديولا إن مواجهة الأربعاء ستمنحه الفرصة للعودة إلى طريق الانتصارات وقطع خطوة باتجاه المرحلة المقبلة من المسابقة.

وأضاف غوارديولا: من المهم أيضا استعادة ثقتنا في أنفسنا. الفوز بمباريات شيء مهم. يمكننا بعدها التوقف عن التفكير في هذه المسابقة حتى فبراير والتركيز على جبهات أخرى خاصة الدوري الممتاز. في الوقت ذاته نعرف جيدا صعوبة المواجهة وسنسافر بعدها إلى بورتو قبل مواجهة مرسيليا على أرضنا. نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة والشيء الأكثر أهمية أن نتعافى ونستمتع بأجواء إيجابية.

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