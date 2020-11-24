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كلوب بروج يستبعد لاعبه بسبب خلاف على مقعد في حافلة الفريق

صورة "أرشيفية" لحافلة كلوب بروج

كلوب بروج يستبعد لاعبه بسبب خلاف على مقعد في حافلة الفريق

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لندن - رويترز

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ذكرت صحيفة "هيت لاتست نيوز" البلجيكية أن خلافا حول ترتيبات الجلوس في حافلة الفريق كلف مهاجم كلوب بروج إيمانويل دينيس مكانا في تشكيلة الفريق لمواجهة مضيفه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وغادر اللاعب النيجيري البالغ من العمر "23 عاما" الحافلة غاضبا بعد أن أبلغه المسؤولون بأنه لا يستطيع الجلوس في مقعده المفضل بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي في خضم جائحة فيروس كورونا. ولم يسافر اللاعب مع الفريق إلى ألمانيا.

وقال فيليب كليمنت مدرب بروج في مؤتمر صحافي قبل المباراة إن دينيس استبعد من المواجهة لأسباب انضباطية رغم جاهزيته.

وأضاف: لم يتبع إجراءات النادي. هذا كل ما أستطيع قوله عن الواقعة. أفضل التركيز على مجموعة اللاعبين المتاحين للمباراة.

وانضم دينيس إلى كلوب بروج في 2017 وسجل هدفين في التعادل 2-2 مع مضيفه ريال مدريد في دوري الأبطال الموسم الماضي.

كما هز الشباك في انتصار الفريق البلجيكي على زينيت سان بطرسبرغ في المباراة الافتتاحية في المجموعة بأرفع مسابقة للأندية في أوروبا هذا الموسم.

ويحتل بروج المركز الثالث في المجموعة السادسة بأربع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن دورتموند المتصدر ونقطة واحدة عن لاتسيو الثاني.

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