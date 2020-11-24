كونتي: "المكر" سبيلنا للفوز على ريال مدريد

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إن فريقه سيحتاج إلى مزيج من التركيز والتعطش والمكر عندما يواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، في مباراة يجب الفوز بها للحصول على فرصة تجاوز دور المجموعات.



وقال كونتي، الذي يتذيل فريقه المجموعة الثانية‭ ‬بنقطتين من ثلاث مباريات: بعد نتائجنا الأخيرة، لا نملك الكثير من الفرص لذلك فهذه المباراة نهائية. لكننا ندرك أنه عندما نكون بحاجة للفوز نفعل ذلك. نحن بحاجة لسبع نقاط، وربما تسع للتأهل. هذه المجموعة الأصعب ونحن نستحق أن نكون في مركز أفضل في هذه المرحلة. لكن بعد قولي هذا، إذا لم نحقق نتائج جيدة يجب محاولة فهم سبب ذلك. من خلال التحلي بالتواضع والتركيز يمكن أن نفوز بالمباراة.



واعترف كونتي بأن إنتر، الذي يعاني من موسم متقلب في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال، بحاجة لاتخاذ خطوة للأمام من حيث الكفاءة والجودة.



وأضاف: الأمر يتعلق بالتركيز والتعطش للفوز والمكر. يجب التوقف عن الكلام، وتحمل الجميع للمسؤولية، بداية مني واللاعبين وجميع من في النادي.



وتابع المدرب الإيطالي أن لاعبيه اعتادوا التعامل مع النقد والضغط، وقال: عندما تلعب في أندية كبيرة الأمر يصبح برمته إيجابيا أو سلبيا. ربما لم يستعد عدد قليل من اللاعبين لذلك العام الماضي. لكن إذا أردت البقاء في إنتر، السبيل الوحيد لذلك الإجادة في الملعب وإلا يجب عليك الرحيل لفريق أصغر، حينها يمكنك أن تعيش حياة هادئة.