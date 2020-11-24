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11 إصابة بكورونا في منتخب كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية منتخب
منتخب كوريا الجنوبية خاض مباراتين وديتين خلال فترة أيام "فيفا"

11 إصابة بكورونا في منتخب كوريا الجنوبية

متابع الغاء المتابعة

سيول - رويترز

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كشفت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، يوم الثلاثاء، أن عضوا جديدا من الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11 شخصا.

وكان هوانغ هي-تشان مهاجم لايبزيغ وجو هيون-وو حارس أولسان ضمن سبع حالات إيجابية بين اللاعبين في النمسا، حيث خاض المنتخب الكوري هناك مباراتين وديتين ضد المكسيك وقطر، وأصيب أيضا ثلاثة من العاملين في الجهاز التدريبي الكوري.

ونقلت لوكالة نقلاً عن الاتحاد الكوري للعبة قوله إن نتيجة الحارس الأساسي جو أصبحت سلبية يوم الاثنين وسيخضع للعزل في كوريا الجنوبية.

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