أسطورة البرازيل بيليه ينعى مارادونا

نعى نجم كرة القدم البرازيلي، بيليه، يوم الأربعاء، الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، بعد وفاته بنوبة قلبية.

وقال بيليه في بيان نشرته "رويترز": بالتأكيد في يوم من الأيام سنركل الكرة معاً في السماء.

وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز قد أعلن الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وأعلن محامي دييغو مارادونا وفاة أسطورة كرة القدم يوم الأربعاء عن عمر 60 عاماً، متأثراً بأزمة قلبية.

وغادر مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986 المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري، وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر، لعلاج تجمع دموي على المخ.