إبراهيموفيتش "يشتاق" إلى المنتخب السويدي

جدّد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيوفيتش الأربعاء عدم ممانعته العودة لمنتخب بلاده قبل أشهر من انطلاق مسابقة كأس أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد بدايته الصاروخية في الموسم الجديد للدوري الإيطالي مع فريقه ميلان.



وقال المهاجم البالغ من العمر 39 عاما في مقابلة مع صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية الأربعاء: إذا سألتني سأكون صادقا: نعم، أفتقد المنتخب. هذا ليس سرا.



وأضاف اللاعب الذي مثل سبعة من أعرق الفرق الأوروبية هي أياكس الهولندي ويوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية، وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي: الشخص الذي لا يفتقده المنتخب هو من أنهى مسيرته بالفعل. وأنا لم اختم مسيرتي.

وردا على سؤال حول ما سيكون رده في ما لو اتصل به المدرب ياني أندرسون ليدعوه للمشاركة مجددا مع المنتخب قال إبراهيموفيتش: سأقول له أعطني قليلا من الوقت أريد التفكير.



وأحرز إبراهيموفيتش الثلاثاء جائزة أفضل لاعب سويدي للمرة الثانية عشرة في مسيرته الزاخرة، لكنه لن يشارك الخميس في مباراة فريقه في الدوري الأوروبي ضد ليل الفرنسي لتعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين لفخذه الايسر خلال الفوز على مضيفه نابولي 3-1 الأحد الماضي ما سيبعده عن الملاعب لعشرة ايام على أقل تقدير.



وكان "إبرا" الغائب عن منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2016، قد أثار التكهنات بالعودة عن الاعتزال الدولي، بعدما نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة له بقميص المنتخب السويدي وشارة القائد، وعلق عليها قائلاً: مضى وقت طويل.



في المقابل قال أندرسون عند سؤاله عن عودة زلاتان المزعومة: لقد مرت أربع سنوات ونصف منذ أن قال لي إبراهيموفيتش بوضوح أنه أنهى مسيرته مع المنتخب الوطني.