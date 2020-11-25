  • مباشر
اللغة

إبراهيموفيتش "يشتاق" إلى المنتخب السويدي

زلاتان
زلاتان اعتزل دولياً بعد بطولة أوروبا 2016

إبراهيموفيتش "يشتاق" إلى المنتخب السويدي

متابع الغاء المتابعة

ستوكهولم - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

جدّد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيوفيتش الأربعاء عدم ممانعته العودة لمنتخب بلاده قبل أشهر من انطلاق مسابقة كأس أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد بدايته الصاروخية في الموسم الجديد للدوري الإيطالي مع فريقه ميلان.

وقال المهاجم البالغ من العمر 39 عاما في مقابلة مع صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية الأربعاء: إذا سألتني سأكون صادقا: نعم، أفتقد المنتخب. هذا ليس سرا.

وأضاف اللاعب الذي مثل سبعة من أعرق الفرق الأوروبية هي أياكس الهولندي ويوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية، وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي: الشخص الذي لا يفتقده المنتخب هو من أنهى مسيرته بالفعل. وأنا لم اختم مسيرتي.
وردا على سؤال حول ما سيكون رده في ما لو اتصل به المدرب ياني أندرسون ليدعوه للمشاركة مجددا مع المنتخب قال إبراهيموفيتش: سأقول له أعطني قليلا من الوقت أريد التفكير.

وأحرز إبراهيموفيتش الثلاثاء جائزة أفضل لاعب سويدي للمرة الثانية عشرة في مسيرته الزاخرة، لكنه لن يشارك الخميس في مباراة فريقه في الدوري الأوروبي ضد ليل الفرنسي لتعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين لفخذه الايسر خلال الفوز على مضيفه نابولي 3-1 الأحد الماضي ما سيبعده عن الملاعب لعشرة ايام على أقل تقدير.

وكان "إبرا" الغائب عن منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2016، قد أثار التكهنات بالعودة عن الاعتزال الدولي، بعدما نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة له بقميص المنتخب السويدي وشارة القائد، وعلق عليها قائلاً: مضى وقت طويل.

في المقابل قال أندرسون عند سؤاله عن عودة زلاتان المزعومة: لقد مرت أربع سنوات ونصف منذ أن قال لي إبراهيموفيتش بوضوح أنه أنهى مسيرته مع المنتخب الوطني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب
هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي! هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي!

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد
السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد