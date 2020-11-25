إصابة سيميوني الصغير بفيروس كورونا

أعلن نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم، أن مهاجمه جيوفاني سيميوني يخضع للعزل الصحي بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبدأ جيوفاني (25 عاماً) نجل دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني الموسم بشكل رائع، بعدما سجل خمسة أهداف في ثماني مباريات تحت قيادة المدير الفني الجديد أوزيبيو دي فرانشيسكو.

وكان الأورغوياني دييغو غودين، أحد الصفقات الجديد للفريق الذي يقع في جزيرة سردينا، قد جاءت عينته إيجابية في فحص للكشف عن كورونا بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده.

ويحتل كالياري المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط في ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور ثماني مراحل على إنطلاق المسابقة.