  • مباشر
اللغة

دورتموند ولاتسيو يقتربان من دور الـ 16

000_8VT966
تسديدة لهالاند خلال مباراة دورتموند وكلوب بروج

دورتموند ولاتسيو يقتربان من دور الـ 16

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

اقترب فريق بوروسيا دورتموند الألماني بشكل كبير من التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 3 - صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز لاتسيو الإيطالي على ضيفه زينيت سانت بطرسبرغ الروسي 3 - 1.

ويتصدر دورتموند المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات ويحل لاتسيو وصيفا بثمان نقاط ويليه كلوب بروج في المركز الثالث برصيد أربع نقاط فيما يتذيل زينيت المجموعة بنقطة واحدة.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، واصل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند تألقه اللافت وسجل هدفين في شباك كلوب بروج بعد ثلاثة أيام فقط من تسجيل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في شباك هيرتا برلين بالبوندسليغا.

وسجل هالاند الهدفين الأول والثالث لدورتموند في الدقيقتين 18 و60 وتكفل جادون سانشو بالهدف الثاني في الدقيقة 45.

وعلى ملعب الأولمبيكو، تقمص تشيرو إيموبيلي دور البطولة وقاد لاتسيو لفوز ثمين على زينيت بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل إيموبيلي الهدفين الأول والثالث للاتسيو في الدقيقتين الثالثة و55 وأحرز ماركو بارولو الهدف الثاني في الدقيقة 22 في الوقت الذي تكفل فيه أرتيم دزيوبا بالهدف الوحيد للفريق الروسي في الدقيقة 25.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

المصرية ذات الـ300 كيلوغرام تروي للعربية.نت معاناتها المصرية ذات الـ300 كيلوغرام تروي للعربية.نت معاناتها
وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة

الأكثر قراءة

زوج نانسي عجرم متهم بـ زوج نانسي عجرم متهم بـ"القتل قصداً" في حالة دفاع عن النفس
أهم 5 معلومات عن خزان وقود جدة الذي استهدفه الحوثيون أهم 5 معلومات عن خزان وقود جدة الذي استهدفه الحوثيون
مذبحة في إثيوبيا.. ميليشيات وقوات أمن تقتل 600 مدني     مذبحة في إثيوبيا.. ميليشيات وقوات أمن تقتل 600 مدني    
وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة
هذا ما أخفاه مسؤول إيراني عن سوريين هذا ما أخفاه مسؤول إيراني عن سوريين "يعشقهم"
انتقامات ببلدة جبران خليل جبران بعد مقتل لبناني برصاص سوري انتقامات ببلدة جبران خليل جبران بعد مقتل لبناني برصاص سوري

قبل أن تذهب

تعرف على 4 مناهج رئيسية يتم استخدامها حاليا لصناعة لقاح كورونا
تعرف على 4 مناهج رئيسية يتم استخدامها حاليا لصناعة لقاح كورونا

اكتشف المزيد