دي ليخت: يوفنتوس لم يتوقف عن القتال أمام فرينسفاروش

أثنى ماتييس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي على الإصرار الذي استعرضه الفريق في مواجهة فرينسفاروش المجري مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال دي ليخت عقب المباراة: واصلنا المحاولات حتى النهاية، نحظى في الفريق بالكثير من الإمكانيات الفنية، ونجحنا في النهاية في تحقيق انتصار مهم للغاية.



وتقدم فرينسفاروش بهدف سجله ميرتو أوزوني في الدقيقة 19 ثم تعادل يوفنتوس بهدف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 35 ، وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل لكن يوفنتوس واصل محاولاته حتى خطف هدف الفوز 2 - 1 في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة عن طريق البديل ألفارو موراتا.



ورفع يوفنتوس رصيده بذلك إلى تسع نقاط في المركز الثاني وحسم تأهله إلى الدور الثاني برفقة برشلونة الإسباني متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.