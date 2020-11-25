  • مباشر
اللغة

سيتي يهزم أولمبياكوس ويصعد إلى دور الـ 16

من مباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس

سيتي يهزم أولمبياكوس ويصعد إلى دور الـ 16

متابع الغاء المتابعة

أثينا - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

حسم مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله مبكرا لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه أولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وواصل مانشستر سيتي صدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع التي خاضها في المجموعة، ليضمن صعوده للأدوار الإقصائية قبل خوض الجولتين الأخيرتين للمجموعة.

في المقابل، تجمد رصيد أولمبياكوس، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث مؤقتا، قبل لقاء أولمبيك مارسيليا الفرنسي، متذيل الترتيب بلا نقاط، مع ضيفه بورتو البرتغالي، صاحب المركز الثاني بست نقاط.

وفرض مانشستر سيتي سيطرته على اللقاء، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وإهدارا للفرص، فيما بدا واضحا تأثر أولمبياكوس بغياب عدد من عناصره الأساسية في مقدمتهم ثنائي خط الهجوم المغربي يوسف العربي والمصري أحمد حسن كوكا، اللذين أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

يدين سيتي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز، إلى لاعبه فيل فودين، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36، ليعيد الفريق السماوي البسمة من جديد لوجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط من خسارته صفر - 2 أمام توتنهام هوتسبير في لقائه الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب
هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي! هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي!

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد
السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد