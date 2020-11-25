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عبارات الثناء تنهال على "الفتى الذهبي" بعد ثنائية بروج

هالاند لاتسيو دورتموند
هالاند حصل على جائزة الفتى الذهبي 2020

عبارات الثناء تنهال على "الفتى الذهبي" بعد ثنائية بروج

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دورتموند - د ب أ

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انهالت عبارات الثناء من جانب لاعبي فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم على زميلهم النرويجي إيرلينغ هالاند بعد تسجيل ثنائية للفريق في شباك كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند الثنائية ليرفع رصيده في دوري الأبطال إلى 16 هدفا وذلك في عدد مباريات أقل مقارنة بأي لاعب آخر، وقاد الفريق للفوز على كلوب بروج 3 - صفر في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات.

وبعد أيام قليلة من تسجيل رباعية في مباراة الفريق أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني واصل النجم النرويجي البالغ من العمر 20 عاما تألأقه التهديفي، وسجل للمباراة السابعة على التوالي، وكان قد سجل ثنائية أخرى في شباك كلوب بروج في مباراة الذهاب في وقت سابق من نوفمبر الجاري.

وقال جادون سانشو، الذي سجل الهدف الآخر للفريق في المباراة:أنا سعيد باللعب إلى جانبه. هو لاعب مذهل. يساهم بشكل هائل على أرض الملعب وأنا سعيد بمساعدته في هذه المباراة. فاز مؤخرا بجائزة الفتى الذهبي وأنا سعيد للغاية بشأنه لأنه يستحقها في ظل العمل الجاد الذي يقدمه. هو لاعب رائع.

وكانت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية قد أعلنت قبل أيام فوز هالاند بجائزة "الفتى الذهبي" باعتباره أفضل لاعب تحت 21 عاما في أوروبا خلال 2020 متفوقا على أنسو فاتي مهاجم المنتخب الإسباني وفريق برشلونة، وألفونسو ديفيز مدافع المنتخب الكندي وفريق بايرن ميونخ الألماني.

واقترب بوروسيا دورتموند، بفوزه في مباراته أمام كلوب بروج، من حسم التأهل للدور الثاني بشكل كبير حيث رفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة السادسة.

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