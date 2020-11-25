كومان يشيد بلاعبي برشلونة بعد الفوز على دينامو كييف

أبدى رونالد كومان مدرب برشلونة سعادته برؤية فريقه منتعشا خلال فوزه 4-صفر خارج الديار على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن أجرى تغييرات عديدة على تشكيلته.



وأجرى المدرب الهولندي، الذي يواجه ضغوطا بسبب بداية برشلونة السيئة للموسم المحلي، ثمانية تغييرات على التشكيلة التي خسرت 1-صفر أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت وترك هدافه التاريخي ليونيل ميسي في برشلونة.



وبعد بداية سيئة، تألق برشلونة في الشوط الثاني ليتغلب بسهولة على الفريق الأوكراني بفضل هدف من سيرجينيو ديست وثنائية من مارتن بريثويت وهدف متأخر من البديل أنطوان غريزمان وينتزع الفريق الكتالوني بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر.



وأبلغ كومان مؤتمرا صحافيا: بعض المباريات تكون أفضل من الأخرى لكن أكبر فارق اليوم كان الانتعاش الذي ظهرنا عليه، تصرفنا جيدا بإراحتنا بعض اللاعبين ومنح الفرصة لآخرين الذين كانوا في حالة أفضل بدنيا. كنا أفضل كثيرا في وسط الملعب وأظهرنا نهما شديدا وضغطنا على المنافس جيدا.



وأشاد كومان بأداء المدافع أوسكار مينغويزا الذي خاض مباراته الأولى مع الفريق الكتالوني في ظل إصابة ثلاثة من المدافعين الأربعة، مضيفا أن من المرجح أن يكون اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في التشكيلة الأساسية مرة أخرى أمام أوساسونا في الدوري الإسباني يوم الأحد القادم.



كما خاض كونراد دي لافوينتي وماتيوس فرنانديز مباراتهما الأولى مع الفريق الأول عقب مشاركتهما في الشوط الثاني، بينما تألق أيضا الشبان ديست وبيدري وفرانسيسكو ترينكاو.



وقال كومان عن مينغويزا: إنه لاعب شاب أمضى سنوات عديدة في النادي ويعرف تحديدا كيف نرغب في اللعب. يحتاج إلى التطور لكنه أعطانا انطباعا جيدا وهذا مهم له ولنا.



وأضاف: لعب الفريق بنهم شديد اليوم، وسجلنا أربعة أهداف ونجحنا في إراحة بعض اللاعبين المهمين. اللاعبون الشبان حصلوا على وقت للعب أيضا واستحقوا ذلك تماما وكانوا جميعا على قدر المسؤولية.