ليفاندوفسكي وصلاح يتنافسان على جائزة أفضل لاعب بالعالم

سيترأس روبرت ليفاندوفسكي، الفائز بالثلاثية مع بايرن ميونخ، قائمة المرشحين لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العام، بعد إعلان القائمة يوم الأربعاء بوجود المصري محمد صلاح.



وتصدر ليفاندوفسكي قائمة الهدافين مع بايرن في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا وفي الدوري الألماني برصيد 34 هدفا وكان المرشح الأول لنيل جائزة الكرة الذهبية قبل إلغائها هذا العام لأول مرة في تاريخها الممتد على مدار 64 عاما بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ورغم ذلك لا يزال المهاجم البولندي يملك الفرصة لنيل جائزة الأفضل من الفيفا خلال حفل توزيع الجوائز في 17 ديسمبر كانون الأول.



وتضمنت قائمة المرشحين المصري صلاح الذي قاد ليفربول هذا العام للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 1990.



ومن ضمن 11 مرشحا، ظهر الثنائي الشهير كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وهما ضيفان دائمان في هذه القائمة بالسنوات الأخيرة.



وأعلن "فيفا" وجود أيضا تياغو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن السابق الذي انتقل إلى ليفربول هذا الموسم إلى جانب لاعبين آخرين من بطل إنجلترا هما المصاب حاليا فيرجيل فان ديك والسنغالي ساديو ماني.



وانضم للقائمة ثنائي باريس سان جيرمان وصيف بطل أوروبا نيمار وكيليان مبابي، إلى جانب كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وسيرجيو راموس قائد ريال مدريد الذي كان من أهم أسباب التتويج بلقب الدوري الإسباني.