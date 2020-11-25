مدير دورتموند: هالاند يساوي وزنه ذهباً

اعتبر المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الإلماني لكرة القدم ميكايل تزورك أن لاعبه النرويجي أرلينغ هالاند يساوي وزنه ذهبا، بعد تسجيله 16 هدفا في أول 12 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله أفضل من نجوم كثر مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال تزورك: بالنسبة لنا هو يساوي وزنه من الذهب، لأنه يستطيع حمل الفريق دائما. كل دقيقة، يظهر أنه يريد أن يكون ناجحا.

وسجل هالاند، الثلاثاء، هدفين من ثلاثية فريقه في مرمى بروج ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال، وأحرز الشاب البالغ من العمر "20 عاما" 17 هدفا في 13 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، عشرة منها في سبع مباريات في البوندسليغا.

وبات هالاند أول لاعب يسجل 16 هدفا في أول 12 مباراة له في البطولة القارية محطما الرقم القياسي الذي يحمله الهولندي رود فان نيستلروي والإسباني روبرتو سولدادو، وكلاهما احتاج إلى 19 مباراة للوصول إلى الهدف الـ15.

واستهل اللاعب الذي بات محط أنظار الفرق الكبرى الطامعة بضمه إلى صفوفها ثمانية أهداف في ست مباريات مع فريق السابق ريد بول سالزبورغ النمساوي في الموسم الماضي قبل انتقاله إلى دورتموند الذي سجل معه نفس العدد منذ انتقاله إليه في يناير الماضي.