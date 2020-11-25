  • مباشر
اللغة

مدير دورتموند: هالاند يساوي وزنه ذهباً

هالاند
النرويجي أرلينغ هالاند

مدير دورتموند: هالاند يساوي وزنه ذهباً

متابع الغاء المتابعة

برشلونة - أ ف ب

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الإلماني لكرة القدم ميكايل تزورك أن لاعبه النرويجي أرلينغ هالاند يساوي وزنه ذهبا، بعد تسجيله 16 هدفا في أول 12 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله أفضل من نجوم كثر مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال تزورك: بالنسبة لنا هو يساوي وزنه من الذهب، لأنه يستطيع حمل الفريق دائما. كل دقيقة، يظهر أنه يريد أن يكون ناجحا.

وسجل هالاند، الثلاثاء، هدفين من ثلاثية فريقه في مرمى بروج ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال، وأحرز الشاب البالغ من العمر "20 عاما" 17 هدفا في 13 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، عشرة منها في سبع مباريات في البوندسليغا.

وبات هالاند أول لاعب يسجل 16 هدفا في أول 12 مباراة له في البطولة القارية محطما الرقم القياسي الذي يحمله الهولندي رود فان نيستلروي والإسباني روبرتو سولدادو، وكلاهما احتاج إلى 19 مباراة للوصول إلى الهدف الـ15.

واستهل اللاعب الذي بات محط أنظار الفرق الكبرى الطامعة بضمه إلى صفوفها ثمانية أهداف في ست مباريات مع فريق السابق ريد بول سالزبورغ النمساوي في الموسم الماضي قبل انتقاله إلى دورتموند الذي سجل معه نفس العدد منذ انتقاله إليه في يناير الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب
هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي! هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي!

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد
السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد