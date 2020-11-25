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ميسي: مارادونا لن يغادر.. لأن دييغو أبدي

ميسي ومارادونا "أرشيفية"

ميسي: مارادونا لن يغادر.. لأن دييغو أبدي

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العربية. نت

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نعى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مواطنه دييغو مارادونا، الذي توفي يوم الأربعاء عن عمر 60 عاماً، متأثراً بأزمة قلبية.

ونشر لاعب برشلونة صورة له مع أسطورة كرة القدم في حسابه على "إنستغرام"، قائلاً: يوم حزين للغاية لجميع الأرجنتينيين وكرة القدم، تركنا مارادونا، ولكنه لن يغادر، لأن دييغو أبدي.

وأضاف ميسي: احتفظت بكل اللحظات الجميلة التي عشتها معه، وأردت أن أغتنم هذه الفرصة لأرسل تعازيّ لجميع أفراد عائلته وأصدقائه، ارقد بسلام.

وغادر مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وأعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ.

وبقي مدرب خيمناسيا ئي إسجريما في المستشفى لفترة أطول من المتوقع، بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.

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