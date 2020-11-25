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هدف موراتا القاتل يصعد بيوفنتوس إلى دور الـ 16

موراتا محتفلا بهدفه

هدف موراتا القاتل يصعد بيوفنتوس إلى دور الـ 16

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تورينو - د ب أ

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حسم يوفنتوس الإيطالي صعوده إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه فرينكفاروزي المجري 2 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة.

ورفع يوفنتوس رصيده بذلك إلى تسع نقاط في المركز الثاني ليتأهل برفقة برشلونة الإسباني المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد فرينكفاروزي عند نقطة واحدة متساويا في ذلك مع دينامو كييف الأوكراني.

وافتتح ميرتو أوزوني التسجيل لفيرنكفاروزي في الدقيقة 18، ثم أدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 35 ، وحسم البديل ألفارو موراتا المباراة وبطاقة التأهل لصالح يوفنتوس بهدف الفوز 2 - 1 في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

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