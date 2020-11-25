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هوملز يقترب من تمديد عقده مع دورتموند

هوملز
عقد هوملز الحالي يمتد حتى 2022

هوملز يقترب من تمديد عقده مع دورتموند

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برلين - د ب أ

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أشارت تقارير صحفية في ألمانيا إلى إمكانية تمديد عقد اللاعب الدولي السابق ماتس هوملز، لاعب نادي بوروسيا دورتموند لمدة عام إضافي، فيما رفض النادي التعليق على تلك الأخبار.

وكتبت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية الرياضية أن هناك بندا في عقد هوملز الذي يستمر بالأساس حتى عام 2022، ينص على إبقاء اللاعب ما لا يقل عن 22 مباراة تنافسية الموسم المقبل حتى عام 2023.

كان هوملز (31 عاماً) الفائز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم 2014، عاد إلى دورتموند في عام 2019 قادما من نادي بايرن ميونخ، ومنذ ذلك التاريخ وهو يُعَد لاعبا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق.

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