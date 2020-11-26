أرسنال يعلن استقبال 2000 مشجع أمام رابيد فيينا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، أنه سيستقبل 2000 مشجع في ملعبه، خلال مواجهة رابيد فيينا النمساوي في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي لكرة القدم والمقرر لها يوم الثالث من ديسمبر المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للفريق اللندني يوم الخميس أن المباراة الأخيرة التي لعبها أرسنال على ملعبه بحضور الجماهير تعود لتسعة أشهر مضت، مؤكدا أن المباريات لم تعد مثلما كانت منذ غياب المشجعين.

وأضاف البيان: بينما نقدر أن المباريات ذات الحضور الجماهيري المحدود ستكون بعيدة تماما عن العودة للأمور الطبيعية، لا نطيق الانتظار حتى يمكننا الترحيب بعودة جماهيرنا للملعب، الأمر الذي سيكون لحظة تاريخية للنادي.

وتابع أرسنال أن حضور المشجعين يأتي كتنفيذ لتعليمات الحكومة البريطانية بان ملعب الإمارات يقع في منطقة المستوى الثاني، بموجب إرشادات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويحتل أرسنال المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.