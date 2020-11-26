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تشيلسي "يستعد للهجوم" على توتنهام في ديربي لندن

توتنهام تشيلسي
من مباراة سابقة بين الفريقين

تشيلسي "يستعد للهجوم" على توتنهام في ديربي لندن

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لندن - د ب أ

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أكد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي أن فريقه عليه أن يكون "مستعدا للهجوم" حينما يواجه ضيفه توتنهام يوم الأحد في ديربي لندن ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتقاسم توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع ليفربول برصيد 20 نقطة لكل منهما بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

ويضع تشيلسي في اعتباره أن الفوز على توتنهام سيصعد به إلى الصدارة حال تعثر ليفربول أمام برايتون يوم السبت.

ويخوض تشيلسي ديربي لندن بمعنويات عالية بعد فوزه على رين الفرنسي بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا، بينما يخوض توتنهام مساء يوم الخميس مباراته أمام لودغوريتس في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال لامبارد لدى سؤاله عما إذا كانت المهمة الأوروبية ستؤثر على ديربي لندن: جوزيه بإمكانه الاختيار من بين مجموعة قوية للغاية مع تطبيق سياسة التدوير، إنهم في وضعية قوية ، سنرى الاختيارات المتاحة، إذا لم تدخل المباراة بحالة من النشاط وبقدرة على الهجوم في ديربي لندن فعليك ألا تخوض المباراة ، وهذا ينطبق على الفريقين.

وأكد مورينيو أن فريقه سيفتقد جهود توبي ألديرفيريلد لنحو شهر بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام مانشستر سيتي، وقال: كان يقدم أفضل أداء له ، إنه لاعب مهم وسنفتقده، لدينا دافينسون سانشيز وجو رودون، سنقاتل بما هو متاح لنا .

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