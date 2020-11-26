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عمدة نابولي يدعو إلى إطلاق اسم مارادونا على ملعب "سان باولو"

إضاءة ملعب سان باولو بعد وفاة مارادونا

عمدة نابولي يدعو إلى إطلاق اسم مارادونا على ملعب "سان باولو"

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العربية. نت

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أعلن لويجي دي ماغيستريس، عمدة نابولي، أنه سيعمل على تغيير اسم استاد سان باولو إلى دييغو أرماندو مارادونا، تكريما لما قدمه أسطورة كرة القدم للفريق الإيطالي.

وتوفي مارادونا، يوم الأربعاء، عن عمر 60 عاما متأثرا بأزمة قلبية.

وكتب عمدة مدينة نابولي على حسابه الشخصي في "تويتر": دعونا نطلق على ملعب سان باولو اسم دييغو أرماندو مارادونا.

وبعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية تمت تشغيل الإضاءة الخاصة بملعب النادي الإيطالي الذي لعب له مارادونا خلال الفترة من 1984 إلى 1991، وقادهم إلى الفوز بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وفاز بكأس إيطاليا أيضا وكأس الاتحاد الأوروبي إلى جانب السوبر الإيطالي.

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