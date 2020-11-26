غوارديولا: هجوم سيتي سيتألق في جميع المنافسات

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد تأهل فريقه لدور 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء أنه يتوقع تألق لاعبي خط هجوم فريقه بشكل كبير وفي كل المنافسات.



وصعد سيتي لمراحل خروج المهزوم في البطولة الأوروبية الأولى للأندية بعد فوزه على أولمبياكوس اليوناني 1-صفر ضمن المجموعة الثالثة.



وأحرز سيتي 10 أهداف في أربع مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم وهو نفس عدد الأهداف الذي أحرزه خلال ثماني مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز لكن غوارديولا يقول إنه شاهد خلال لقاء يوم الأربعاء ما يشجعه على الاعتقاد بأن مستوى فريقه في تحسن.



وسيطر فريق غوارديولا على اللعب لفترات طويلة خلال المباراة قبل أن يحسم لاعب الوسط فيل فودن النتيجة في الدقيقة 36 ويضمن الفريق الاستمرار في البطولة ما بعد دور المجموعات بعد حصوله على العلامة الكاملة بعد أربع جولات.



وقال غوارديولا للصحفيين بعد الفوز إن فريقه كان الجانب الأكثر هجوما وإن الكل كان حريصا على الهجوم والتسديد على المرمى والتهديف، وأضاف المدرب الإسباني: للأسف لم نتمكن سوى من تسجيل هدف واحد لكن الفريق مليء بالحياة.. وسنسعى لتقديم المزيد مستقبلا والتألق على كل الجبهات.



وأردف غوارديولا قائلا: حضرنا إلى هنا للتأهل لدور 16 ونجحنا في ذلك مرة أخرى في عام آخر. الآن سنستعيد طاقاتنا سريعا ونعود للتركيز على الدوري الانجليزي الممتاز.



ويحتل سيتي المركز 13 بين فرق الدوري الانجليزي العشرين وسيلتقي في ملعبه السبت المقبل مع بيرنلي صاحب المركز 17.