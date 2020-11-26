محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة.. ويطالب بفتح تحقيق

نُقل جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يوم الخميس إلى كاسا روسادا، المقر الرئيسي للحكومة الاتحادية الأرجنتينية وسط اصطفاف أعداد كبيرة من المواطنين لإلقاء نظرة الوداع على النجم الراحل.

وقال ماتياس مورلا، محامي مارادونا، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يوم الخميس، إنه سيطلب فتح تحقيق حول وفاة النجم الأرجنتيني، مؤكدا أن الرعاية الطبية كانت في منزل مارادونا، لكن حدثت تأخيرات كثيرة في توفير الرعاية الطبية، بما في ذلك سيارة الإسعاف، بعد استدعائها.

وكتب مورلا: من غير المفهوم أن صديقي لم يحظ باهتمام العاملين الصحيين لمدة 12 ساعة، كما أن وصول سيارة الإسعاف استغرق أكثر من 30 دقيقة.

وأضاف: هذه الحقيقة لا يمكن التغاضي عنها، وسأطلب إجراء تحقيق، كما كان دييغو يقول لي: أنت جندي، تصرف بلا رحمة.

وتابع: لوصف دييغو في هذه اللحظات من الحزن الدفين، أقول إنه كان ابنا صالحا وأفضل لاعب في التاريخ وشخصا أمينا.

وخضع مارادونا الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم 1986، لجراحة بعد تعرضه لنزيف في المخ في وقت سابق هذا الشهر.

ويعتبر مارادونا على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين على مر العصور.