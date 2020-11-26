نقل مباراة ميتلاند وليفربول إلى مدينة دورتموند

كشف متحدث باسم مدينة دورتموند الألمانية يوم الخميس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن مباراة فريقي ميتلاند الدنماركي وليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والمقرر لها يوم التاسع من ديسمبر المقبل، ستقام في المدينة.

وأضاف المتحدث: دورتموند تم اختيارها لاستضافة المباراة، كما أنها ستقام بدون حضور جماهيري.

وكان من المفترض أن يستضيف ميتلاند المباراة في الدنمارك ولكن بسبب لوائح مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا سيتعين على فريق ليفربول وطاقم العمل الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند عودتهم.

وبشرط اتباع قواعد مكافحة الفيروس في المدينة، وافقت دورتموند على طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وليفربول.

ويعني ذلك عودة يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، للمدينة التي قاد فيها فريق بوروسيا دورتموند بين عامي 2008 و2015، إذ فاز بلقب الدوري الألماني مرتين عامي 2011 و2012.

ويتصدر ليفربول المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، فيما يحتل ميتلاند الدنماركي المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.