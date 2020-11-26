  • مباشر
اللغة

نقل مباراة ميتلاند وليفربول إلى مدينة دورتموند

ليفربول ميتلاند جو غوميز فابينيو
من مباراة الفريقين السابقة في جولة الذهاب

نقل مباراة ميتلاند وليفربول إلى مدينة دورتموند

متابع الغاء المتابعة

دورتموند - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كشف متحدث باسم مدينة دورتموند الألمانية يوم الخميس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن مباراة فريقي ميتلاند الدنماركي وليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والمقرر لها يوم التاسع من ديسمبر المقبل، ستقام في المدينة.

وأضاف المتحدث: دورتموند تم اختيارها لاستضافة المباراة، كما أنها ستقام بدون حضور جماهيري.

وكان من المفترض أن يستضيف ميتلاند المباراة في الدنمارك ولكن بسبب لوائح مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا سيتعين على فريق ليفربول وطاقم العمل الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند عودتهم.

وبشرط اتباع قواعد مكافحة الفيروس في المدينة، وافقت دورتموند على طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وليفربول.

ويعني ذلك عودة يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، للمدينة التي قاد فيها فريق بوروسيا دورتموند بين عامي 2008 و2015، إذ فاز بلقب الدوري الألماني مرتين عامي 2011 و2012.

ويتصدر ليفربول المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا برصيد تسع نقاط، فيما يحتل ميتلاند الدنماركي المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم"

الأكثر قراءة

جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً
لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
جديد المعلم المذبوح في فرنسا.. مصدر قضائي يكشف جديد المعلم المذبوح في فرنسا.. مصدر قضائي يكشف
وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي
لماذا حققوا في وفاة مارادونا وطلب مدع عام تشريح جثته؟ لماذا حققوا في وفاة مارادونا وطلب مدع عام تشريح جثته؟
بقي 12 ساعة بلا فحص.. محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة بقي 12 ساعة بلا فحص.. محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد