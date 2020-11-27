إقالة رامون دياز دون خوض أي مباراة

أقال بوتافوغو البرازيلي المتعثر مدربه رامون دياز يوم الجمعة بعد ثلاثة أسابيع من تعيينه وبدون قيادة الفريق في أي مباراة.

وقدم النادي المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم مدربه الأرجنتيني لوسائل الإعلام في العاشر من الشهر الحالي، لكنه عاد إلى بلاده بسبب موعد سابق في المستشفى ولم يعد‭ ‬منذ ذلك الحين.

وتواصل دياز مع أعضاء فريقه المعاون عن بُعد، ولكن بعد ثلاث هزائم 2-1 في ثلاث مباريات، أقاله النادي الذي يتخذ من ريو مقرا له.

وقال بوتافوغو في بيان: للأسف، بسبب المشاكل الصحية للمدرب، قرر النادي أنه لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك.

ويحتل بوتافوغو المركز قبل الأخير من 20 ناديا في الدوري البرازيلي. وأعلن النادي تعيين إدواردو باروكا بدلا من دياز. وهذا المدرب الخامس للفريق منذ استئناف الموسم في يونيو الماضي بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب جائحة كوفيد-19.