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بيلسا ينتقد خطة عودة المشجعين

بيلسا ليدز
بيلسا مدرب ليدز

بيلسا ينتقد خطة عودة المشجعين

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لندن - رويترز

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قال مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد إنه لا يجب السماح بعودة الجمهور إلى ملاعب كرة القدم قبل حصول جميع أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على الضوء الأخضر لاستقبال الجماهير في مدرجاتها من جديد.

ومع اقتراب رفع الإغلاق الذي استمر شهرا بسبب فيروس كورونا في الثاني من ديسمبر المقبل قالت الحكومة البريطانية إنها ستسمح بحضور ما يصل إلى أربعة آلاف مشجع في الأحداث الرياضية الكبرى في الأماكن المفتوحة في المناطق الأقل تعرضا لانتشار العدوى بالفيروس في إنجلترا.

وحسب هذه الخطة فإنه سيكون بوسع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقتي لندن وليفربول السماح بحضور ما يصل إلى ألفي مشجع المباريات بالنظر لكونها تقع في منطقة أكثر عرضة لانتشار العدوى لكن الأندية في مانشستر وليدز لن يسمح لها باستقبال أي جماهير في المرحلة الحالية لأنها معرضة بشكل أكبر لتفشي العدوى.

وقال بيلسا للصحفيين قبل مباراة فريقه خارج أرضه أمام إيفرتون يوم السبت : ربما يتعين على السلطات عدم السماح بحضور الجمهور المباريات حتى يتم السماح لجميع الأندية باستقبال الجماهير في نفس التوقيت.

وأضاف المدرب الأرجنتيني المخضرم : لا يجب التقسيم هنا إلى فئات بل يجب العمل على تحقيق العدالة بين أندية المسابقة قدر الإمكان. فيما يتصل بالأمور التي يمكن السيطرة عليها، الحضور الجماهيري له تأثير على النتائج. الخطة الحالية تعني معاقبة الأندية الواقعة في مناطق عالية الخطورة.

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