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توتنهام يكتسح لودوغريتس البلغاري

توتنهام
ديلي آلي في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الخميس

توتنهام يكتسح لودوغريتس البلغاري

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صوفيا - د ب أ

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اكتسح توتنهام الإنجليزي ضيفه لودغوريتس البلغاري 4 - صفر يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجوعة العاشرة بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل أهداف توتنهام كل من البرازيلي كارلوس فينسيوس في الدقيقتين 16 و34، وهاري وينكس في الدقيقة 63 ولوكاس مورا في الدقيقة 73.

ورفع توتنهام رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، فيما بقى الفريق البلغاري في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى قفز أنتويرب البلجيكي إلى صدارة المجموعة، عقب فوزه على مضيفه لاسك لينز النمساوي 2 - صفر، وسجل ليور ريفايلوف الهدف الأول لأنتويرب في الدقيقة 52، قبل أن يضيف بيتر جيركنز الهدف الثاني في الدقيقة 83.

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