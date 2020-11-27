روما يهزم كلوج الروماني ويتأهل لدور الـ32

قاد جوردان فيرتو لاعب روما الإيطالي، فريقه لبلوغ دور ال32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بالفوز على كلوج الروماني 2 -صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالمسابقة.

وسجل فيرتو هدفي المباراة للفريق الإيطالي في الدقيقتين 49 و67 (من ضربة جزاء).

ورفع روما رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، ليبلغ الدور المقبل، فيما تجمد رصيد كلوج عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وضمن روما تأهله بتفوقه في فارق المواجهات المباشرة مع كلوج الروماني، حيث فاز في مباراة الذهاب 5 - صفر، وعاد ليؤكد تفوقه بالفوز 2 - صفر.

في مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها ، تغلب فريق يونغ بويز السويسري على مضيفه سيسكا صوفيا البلغاري 1 - صفر.

وسجل جان بيير نسامي هدف المباراة الوحيد ليونغ بويز في الدقيقة 34.

ورفع يونغ بويز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، ، فيما يحتل سيسكا صوفيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.