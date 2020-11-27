زيدان وسيميوني يهاجمان جدول المباريات المزدحم

أعرب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ونظيره دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن أسفهما لازدحام جدول المباريات في ظل استمرار الإصابات بين صفوف الفريقين قبل خوض مباراتين في المسابقة يوم السبت.

وستكون مواجهة ألافيس الثالثة لريال مدريد ضمن عشر مباريات في غضون 32 يوما. وأصر زيدان، الذي سيخوض المباراة بدون العديد من لاعبيه للإصابة بينهم القائد سيرجيو راموس والمهاجم كريم بنزيمة، على أن الاعتناء بسلامة اللاعبين أمر واجب.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة : نحن في بداية الموسم. نريده أن يكون مثلما كان من قبل، لكن الأمور تغيرت. ما يهمني هو الاهتمام باللاعبين. عندما يتعرض أحدهم للإصابة أعاني من أجلهم. الآن في ظل كل هذه المباريات المتتالية يجب أن نعتني بهم.

بالإضافة إلى راموس وبنزيمة، أكد زيدان أنه سيفتقد لاعب الوسط فيدريكو فالفيردي، فضلا عن المدافعين ألفارو أودريوزولا وداني كارفاخال، كما أن لوكا يوفيتش لا يزال يعاني من كوفيد-19.

ومع ذلك هناك بعض الأنباء السارة لزيدان بتعافي كاسيميرو وإيدر ميليتاو وجاهزيتهما لمواجهة الافيس صاحب المركز 15 في ترتيب الدوري.

وأضاف زيدان: عندما تلعب الأندية أمام ريال مدريد يقدمون أقصى ما لديهم وهذا يعني أننا بحاجة لتقديم 150 بالمئة من مستوانا للفوز، وإذا تمكنا من أن نكون في نفس مستوى المنافس بدنيا حينها يمكن من خلال جودتنا أن نصنع الفارق".

وسيزور أتلتيكو، الذي لعب مساء الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، بلنسية غدا قبل أن يستضيف حامل لقب دوري الأبطال بايرن ميونيخ في مباراة يجب الفوز بها يوم الثلاثاء المقبل.

وسيكون أتلتيكو بدون المهاجم لويس سواريز وزميله لاعب الوسط لوكاس توريرا لاستمرار عزلهما بسبب إصابتهما بكوفيد-19.

وسيغيب عن المباراة أيضا مانويل سانشيز وهيكتور هيريرا ودييغو كوستا وشيمه فرساليكو بسبب مشاكل الإصابة، ما دفع المدرب الأرجنتيني للقول إن تحديد قائمة اللاعبين في الدوري بعدد 25 لاعبا غير كاف.