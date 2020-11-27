قبل وفاته.. مارادونا طلب حفظ جسده وتحنيطه

كشفت تقارير صحافية أرجنتينية، يوم الخميس، أن أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا طلب تحنيطه عند وفاته، وذلك في رسالة كتبها قبل عدة أشهر.

وتوفي مارادونا "60 عاما"، يوم الأربعاء، متأثرا بأزمة قلبية، ونُقل جثمانه، الخميس، إلى كاسا روسادا، المقر الرئيسي للحكومة الاتحادية الأرجنتينية وسط اصطفاف أعداد كبيرة من المواطنين لإلقاء نظرة الوداع على النجم الراحل.

ووفقا لـ "TYC" فإن مارادونا الذي كان خائفا من التفكير في الموت، وقع على رسالة طلب فيها من عائلته أن يتم حفظ جسده وتحنيطه، وذلك قبل أشهر من وفاته.

وأضافت الصحيفة الأرجنتينية: لم توضح عائلة مارادونا مسألة تحنيطه بعد، ومن المقرر أن يتم الكشف عن ذلك خلال الساعات المقبلة، عندما ينقلونه إلى مقبرة غاردين دي بيلا فيستا.

وإذ تحققت أمنية مارادونا، فسيكون ضمن 4 شخصيات تم تحنيطهم في تاريخ الأرجنتين، بعد كل من خوسيه دي سان مارتين، السياسي والعسكري السابق الذي ساعد في استقلال الأرجنتين، و خوان دومينغو بيرون، رئيس الأرجنتين السابق، إضافة إلى زوجته إيفا بيرون.