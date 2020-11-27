  • مباشر
اللغة

قبل وفاته.. مارادونا طلب حفظ جسده وتحنيطه

مارادونا وخلفه رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو

قبل وفاته.. مارادونا طلب حفظ جسده وتحنيطه

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت تقارير صحافية أرجنتينية، يوم الخميس، أن أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا طلب تحنيطه عند وفاته، وذلك في رسالة كتبها قبل عدة أشهر.

وتوفي مارادونا "60 عاما"، يوم الأربعاء، متأثرا بأزمة قلبية، ونُقل جثمانه، الخميس، إلى كاسا روسادا، المقر الرئيسي للحكومة الاتحادية الأرجنتينية وسط اصطفاف أعداد كبيرة من المواطنين لإلقاء نظرة الوداع على النجم الراحل.

ووفقا لـ "TYC" فإن مارادونا الذي كان خائفا من التفكير في الموت، وقع على رسالة طلب فيها من عائلته أن يتم حفظ جسده وتحنيطه، وذلك قبل أشهر من وفاته.

صورة ضوئية من للخبر من موقع صحيفة "TYC"
صورة ضوئية من للخبر من موقع صحيفة "TYC"

وأضافت الصحيفة الأرجنتينية: لم توضح عائلة مارادونا مسألة تحنيطه بعد، ومن المقرر أن يتم الكشف عن ذلك خلال الساعات المقبلة، عندما ينقلونه إلى مقبرة غاردين دي بيلا فيستا.

وإذ تحققت أمنية مارادونا، فسيكون ضمن 4 شخصيات تم تحنيطهم في تاريخ الأرجنتين، بعد كل من خوسيه دي سان مارتين، السياسي والعسكري السابق الذي ساعد في استقلال الأرجنتين، و خوان دومينغو بيرون، رئيس الأرجنتين السابق، إضافة إلى زوجته إيفا بيرون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم"

الأكثر قراءة

جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً
لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
جديد المعلم المذبوح في فرنسا.. مصدر قضائي يكشف جديد المعلم المذبوح في فرنسا.. مصدر قضائي يكشف
وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي
لماذا حققوا في وفاة مارادونا وطلب مدع عام تشريح جثته؟ لماذا حققوا في وفاة مارادونا وطلب مدع عام تشريح جثته؟
بقي 12 ساعة بلا فحص.. محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة بقي 12 ساعة بلا فحص.. محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد