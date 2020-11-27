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ليل يتعادل مع ميلان ويشعل صراع المنافسة

جانب من مباراة ليل وميلان

ليل يتعادل مع ميلان ويشعل صراع المنافسة

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ليل - د ب أ

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اشتعل صراع المنافسة على حجز بطاقتي الصعود لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم عن المجموعة الثامنة، عقب تعادل ليل الفرنسي 1 - 1 مع ضيفه ميلان الإيطالي، وفوز سبارتا براغ التشيكي 4 - 1 على ضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

وظل ليل في المقدمة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، فيما احتل سباراتا براغ المركز الثالث بست نقاط، وتذيل سيلتيك الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وبادر ميلان بالتسجيل عبر لاعبه صامويل كاستييخو في الدقيقة 47، لكن ليل أدرك التعادل عن طريق جوناثان بامبا في الدقيقة 65.

بتلك النتيجة، أخفق ميلان في الثأر من خسارته القاسية صفر - 3 على ملعبه أمام نظيره الفرنسي في الجولة الماضية.

وفي العاصمة التشيكية براغ، جدد سبارتا براغ آماله في الصعود للدور القادم بتغلبه 4 - 1 على سيلتيك.

تقدم سيلتيك عن طريق أودسون ادوارد في الدقيقة 15، لكن الفريق التشيكي رد بهدف التعادل عن طريق ديفيد هانكو في الدقيقة 27، ثم أضاف لوكاس جوليس الهدفين الثاني والثالث للفريق التشيكي في الدقيقتين 38 و80، فيما أضاف سردان بلافسيك الهدف الرابع في الدقيقة 90.

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