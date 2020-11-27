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مانشستر يونايتد يحقق في هجمات إلكترونية استهدفت أنظمته

أولد ترافورد
ملعب مانشستر يونايتد "أولد ترافورد"

مانشستر يونايتد يحقق في هجمات إلكترونية استهدفت أنظمته

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لندن - رويترز

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أجرى نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحقيقات وتحاليل علمية بعد تعرض أنظمته لهجمات إلكترونية ويعمل حاليا على تقييم الخسائر بالتعاون مع المركز الوطني للأمن الالكتروني.

وقال يونايتد في الأسبوع الماضي إنه تعرض لهجوم الكتروني وإنه أغلق الانظمة المستهدفة حماية للبيانات بينما لم تتأثر بعض القنوات الإعلامية للنادي مثل الموقع الرسمي وتطبيقات الهواتف المحمولة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن متحدث باسم المركز الوطني للأمن الالكتروني قوله : المركز الوطني للأمن الالكتروني على علم بالحادث الذي تعرض له نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم ونحن نعمل مع المؤسسة والشركاء لمعرفة تأثيرات الحادث.

وقال النادي إن الهجوم لم يؤثر على ترتيباته الخاصة بالمباريات. وأضاف يونايتد في بيان : بعد الهجوم الالكتروني الأخير قام فريق الدعم الفني خاصتنا وبالتعاون مع خبراء من خارج النادي بتأمين شبكاتنا وأجروا تحقيقات وتحاليل علمية.

وجاء في البيان أيضا : لم نكتشف أي أضرار تتعلق ببيانات المشجعين كما لم تتأثر الأنظمة الخاصة بترتيبات المباريات وسارت الأمور في هذا الجانب بصورة طبيعية.

وأكد النادي أنه لن يعلق على المسؤولين عن هذه الهجمات. وسيلتقي يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز مع ساوثامبتون الأحد المقبل.

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