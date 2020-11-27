ميتيلاند يؤكد استضافة ليفربول بعد قرار السلطات البريطانية

قال نادي ميتيلاند الدنماركي يوم الجمعة، إنه سيستضيف مباراته أمام ليفربول الإنجليزي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في التاسع من ديسمبر المقبل كما هو مقرر ودون أي تغيير بعد قرار الحكومة البريطانية بتخفيف القيود الصحية المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال بوروسيا دورتموند الألماني في وقت سابق إنه سيستضيف المباراة بسبب القيود الصحية المفروضة في بريطانيا والتي تفرض على العائدين من الدنمرك الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

لكن ميتيلاند قال إن الحكومة البريطانية وافقت على إعفاء كبار الرياضيين من هذا الشرط ما يعني إمكانية إقامة المباراة في الدنمارك في ملعب (إم.سي.إتش) كما هو مقرر سلفا.

وأضاف النادي الدنمركي في بيان : خففت السلطات الانجليزية الليلة الماضية قيود السفر الخاصة بالدنمارك. لذا فإنه بوسعنا الآن تأكيد إقامة المباراة في ملعبنا (إم.سي.إتش) كما هو مقرر.

وجاء في البيان أيضا: مستمرون في متابعة الوضع ونحن في حوار مفتوح مع الأطراف المعنية.

ويستطيع ليفربول، الذي انتصر 2-صفر على ميتيلاند في أنفيلد الشهر الماضي، التأهل لأدوار خروج المغلوب لو انتصر على ضيفه أياكس أمستردام في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات الأسبوع المقبل.