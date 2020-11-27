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نابولي يعبر ريجيكا.. وتعادل ألكمار مع ريال سوسييداد

نابولي
من مباراة نابولي وريجيكا الكرواتي

نابولي يعبر ريجيكا.. وتعادل ألكمار مع ريال سوسييداد

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نابولي - د ب أ

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حقق نابولي فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه ريجيكا الكرواتي يوم الخميس في الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل ألكمار الهولندي مع ريال سوسييداد الإسباني.

اشتعل الصدارة على حجز بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة إلى دور الثمانية، حيث تصدر ألكمار الترتيب بست نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام نابولي وسوسييداد، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين يمتلكان نفس الرصيد، فيما قبع ريجيكا في قاع الترتيب بلا نقاط.

تقدم نابولي بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أرماندو أنستسيو لاعب ريجيكا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41، قبل أن يضيف هيرفينج لوزانو الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 75.

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