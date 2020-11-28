أرتيتا: أرسنال لا يملك مقومات المنافسة على لقب الدوري

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه لا يزال بحاجة إلى الكثير من العمل والجهد حتى يكون قادرا على المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأشار أرتيتا إلى أن فريقه بحاجة لتعزيز وتطوير تشكيلته خلال فترات الانتقال القليلة المقبلة للوصول لقمة الكرة الإنجليزية وتقوية فرصه في المنافسة على اللقب.



وآخر مرة فاز فيها أرسنال بلقب الدوري الممتاز كانت في موسم 2003-2004 تحت قيادة المدرب السابق الفرنسي أرسين فينغر وفشل في الحصول على مركز في المربع الذهبي منذ موسم 2015-2016.



وفي الموسم الماضي احتل النادي اللندني المركز الثامن بين فرق البطولة العشرين متخلفا بفارق 43 نقطة عن البطل ليفربول في أسوأ نتيجة له في دوري الأضواء منذ موسم 1994-1995.



وحقق أرتيتا بعض النجاح بعد تعيينه في ديسمبر من العام الماضي وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكنه يدرك حجم التحديات التي يواجها في سعيه لإعادة النادي إلى قمة الكرة الإنجليزية والفوز بلقب البطولة.



ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية عن المدرب الإسباني قوله: القيام بذلك سيحتاج للعمل خلال بضع فترات انتقال قادمة على الأقل. الوصول لمستوى معين في هذه البطولة وتحقيق 100 نقطة تقريبا يتطلب وقتا.



وأضاف أرتيتا: في كرة القدم الوقت ثمين للغاية والناس لا يصبرون أبدا. لابد من احترام العمل وعدم المطالبة بتحقيق بعض الأمور في ظل عدم توفر الأسس المطلوبة لذلك.



وأردف أرتيتا قائلا: علينا الاستعداد لأوقات صعبة. ونحن نعرف كل ذلك من البداية لأنها أمور قديمة ومعروفة.



ويحتل أرسنال المركز 12 بين فرق الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة من تسع مباريات وسيلتقي غدا الأحد في ملعبه مع ولفرهامبتون واندرارز التاسع في القائمة الذي جمع 14 نقطة.