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بايرن يستغل تعثر دورتموند وينفرد بصدارة الدوري

من لقاء بايرن وشتوتغارت

بايرن يستغل تعثر دورتموند وينفرد بصدارة الدوري

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ميونخ - د ب أ

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انفرد فريق بايرن ميونخ بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه شتوتغارت 3 - 1 يوم السبت في المرحلة التاسعة من البوندسليغا.

وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام كولون 1 - 2 في الوقت الذي تغلب فيه لايبزيغ على ضيفه ارمينيا بيلفيلد 2 - 1.

وفي بقية المباريات تعادل فرايبورغ مع مضيفه أوغسبورغ 1 - 1 كما تعادل يونيون برلين مع اينتراخت فرانكفورت 3 - 3.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الوصيف وأربع نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثالث.

وسجل كينغسيلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي ودوجلاس كوستا أهداف الفوز لبايرن في الدقائق 38 و45 و88 بعد أن تقدم تانغوي كوليبالي بهدف لشتوتغارت في الدقيقة 20.

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