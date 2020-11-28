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بلاتر وبلاتيني يخضعان لتحقيقات في سويسرا بتهمة الاحتيال

بلاتر بلاتيني
صورة سابقة لبلاتيني وبلاتر

بلاتر وبلاتيني يخضعان لتحقيقات في سويسرا بتهمة الاحتيال

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جنيف - د ب أ

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أعلن ممثلو الادعاء في سويسرا يوم السبت توسيع دائرة التحقيقات مع جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، لتشمل اتهامات بالاحتيال.

كان بلاتر وبلاتيني قد خضعا في وقت سابق للتحقيقات بشأن تحويل مبلغ مثير للشبهات قيمته مليونا فرنك سويسري (مليونا دولار)، إلى بلاتيني في عام 2011.

وكان بلاتر قد رحل عن رئاسة الفيفا، التي شغلها طوال 17 عاما، إثر انطلاق تحقيقات من جانب السلطات السويسرية في عام 2015، ويخضع حاليا لعقوبة الإيقاف ستة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، كما خضع بلاتيني للإيقاف لمدة أربعة أعوام.

وخضع بلاتر وبلاتيني لتحقيقات تتعلق بادعاءات سوء الإدارة والاختلاس، كما واجه بلاتيني تهمة التزوير، ونفى كل منهما ارتكاب أي مخالفات.

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