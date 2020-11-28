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سيتي يقسو على بيرنلي.. و"هاتريك" لرياض محرز

محرز
محرز محتفلا بهدفه الثاني

سيتي يقسو على بيرنلي.. و"هاتريك" لرياض محرز

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لندن - د ب أ

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سجل النجم الجزائري الدولي رياض محرز ثلاثية (هاتريك) قاد بها مانشستر سيتي إلى انتصار كبير على ضيفه بيرنلي 5 - صفر يوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد مانشستر سيتي مذاق الانتصارات من جديد في الدوري بعد تعادل مع ليفربول 1 - 1 وهزيمة أمام توتنهام صفر - 2 ، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويقفز إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين سجلهما النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقتين السادسة و22، ثم أضاف بينجامين ميندي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 41 .

وفي الشوط الثاني، سجل فيران توريس الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 66 ثم أكمل رياض محرز ثلاثيته بالهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 69 .

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