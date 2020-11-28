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فتح تحقيق حول "إهمال محتمل" أدى إلى وفاة مارادونا

مارادونا (فرانس برس)
نعش دييغو مارادونا

فتح تحقيق حول "إهمال محتمل" أدى إلى وفاة مارادونا

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بوينس آيرس - أ ف ب

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فتح القضاء الارجنتيني تحقيقا، الجمعة، حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى إلى وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، يوم الأربعاء الماضي.

وقال أحد أفراد العائلة لـ "فرانس برس": حصلت بعض المخالفات. وبعد ساعات من وفاة بطل العالم 1986 عن 60 عاما، أعلن محامي وصديق مارادونا ماتياس مورلا الخميس: سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا. وحذّر من أنه سيذهب إلى النهاية.

لكن لم يتقدم هو أو أحد أفراد العائلة بأي شكوى، بحسب ما أعلن مصدر قضائي لـ "فرانس برس". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: فُتح التحقيق لأن شخصا توفي في منزله ولم يوقع أحد على شهادة وفاته. هذا لا يعني حصول مخالفات.

وتوفي نجم نابولي الايطالي في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، بسبب أزمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب.

وكان مارادونا في منزله في بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينوس أيرس، حيث كان يقطن منذ 11 نوفمبر اثر خروجه من عيادة خضع فيها قبل ستة أيام لجراحة في رأسه لإزالة ورم دموي.

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