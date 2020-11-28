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قبل ملاقاة أوساسونا.. كومان يوجه رسالة إلى ميسي

كومان وميسي

قبل ملاقاة أوساسونا.. كومان يوجه رسالة إلى ميسي

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برشلونة -رويترز

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قال رونالد كومان مدرب برشلونة اليوم السبت، إنه يأمل أن يستفيد ليونيل ميسي من الراحة التي حصل عليها منتصف الأسبوع الماضي عندما يستضيف فريقه أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، في محاولة لإنعاش بدايته المهزوزة للمسابقة.

وظل ميسي، الذي يبدو بعيدا عن أفضل مستوياته في معظم فترات الموسم، وقدم أداء متواضعا في الخسارة 1-صفر أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي، في برشلونة رفقة لاعب الوسط فرينكي دي يونغ خلال الفوز 4-صفر خارج الأرض على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال كومان في مؤتمر صحفي : حصل ميسي على فترة راحة جيدة وكذلك فرينكي، وكانا بحاجة لها لأنهما خاضا كافة المباريات معنا ومع منتخباتهما الوطنية تقريبا، لذلك قررنا الإبقاء عليهما في برشلونة لضمان عدم تعرضهما لمشاكل بدنية. أتمنى أن يكونا قد استعادا نشاطهما ما يجعلهما يقدما أفضل أداء لأننا بحاجة حقا لذلك.

ويدعم برشلونة المخضرم سيرجيو بوسكيتس بعد عودته من الإصابة، لكن كومان قال إنه ربما يريح سيرجينو ديست، الظهير الأيمن الوحيد الجاهز عقب إصابة سيرجي روبرتو بتمزق عضلي الأسبوع الماضي، بعدما اشتكى المدافع الأمريكي من الإرهاق عقب الفوز في كييف.

وقد يحصل قلب الدفاع أوسكار مينغويزا على فرصة المشاركة لأول مرة من البداية في الدوري عقب أدائه المثير للإعجاب في ظهوره الأول في كييف، حيث تفوق برشلونة على الفريق الأوكراني رغم غياب الكثير من اللاعبين.

وقال كومان إنه منفتح على إتباع سياسة تناوب بين اللاعبين عقب نجاحها أمام دينامو كييف، وأضاف أن فريقه يستفيد من أن المنافسين أقل حرصا على الدفاع في دوري الأبطال مقارنة بالدوري المحلي.

وأضاف: من الصعب تفسير ما يحدث. في الدوري الإسباني نعاني أمام الأندية التي تلعب بدفاع مغلق، لكن في أوروبا تلعب الأندية بحرية أكثر ونجد ذلك أكثر سهولة للسيطرة على المباريات. لكنني أعتقد أننا لم نستحق فقد الكثير من النقاط في الدوري المحلي.

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