ليدز يستعيد انتصاراته بفوز ثمين على إيفرتون

استعاد ليدز يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ثمين ومتأخر 1 - صفر على مضيفه إيفرتون يوم السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 79 التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع البرازيلي الشاب رافينيا المنتقل إلى ليدز من صفوف رين الفرنسي في أكتوبر الماضي.

ورفع ليدز رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر بعدما حقق الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السادس بعدما مني بالهزيمة الرابعة له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة وهي الثانية على ملعبه في الموسم الحالي.