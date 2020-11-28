"النيران الصديقة" تقود أتلتيكو للفوز على فالنسيا

أنقذت النيران الصديقة فريق أتلتيكو مدريد من فخ التعادل السلبي مع مضيفه فالنسيا وقادته إلى مواصلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين ومتأخر 1 - صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل إلتشي مع قادش 1 - 1 .

وواصل أتلتيكو انطلاقته الرائعة في البطولة هذا الموسم ورفع رصيده إلى 23 نقطة ليزاحم ريال سوسييداد في الصدارة وإن تفوق الأخير بفارق الأهداف المسجلة فقط وتتبقى مباراتان مؤجلتان لأتلتيكو في المسابقة فيما يخوض سوسييداد مباراته في هذه المرحلة يوم الأحد أمام ضيفه فياريال ويستطيع من خلالها الانفراد بالصدارة مؤقتا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي استمر قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 79 التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع أنطونيو لاتوري (لاتو) مدافع فالنسيا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وحقق فالنسيا بهذا الفوز السادس على التوالي له في الدوري الإسباني وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في تسع مباريات خاضها في المسابقة ليظل هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة في المسابقة حتى الآن.

وفي المقابل ، تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز العاشر بعدما مني بالهزيمة الخامسة له مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات في 11 مباراة خاضها بالمسابقة هذا الموسم.