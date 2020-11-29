برشلونة يستعيد اتزانه "محلياً" بالفوز على أوساسونا

استعاد فريق برشلونة توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم، وفاز على ضيفه أوساسونا 4 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري.

وتقدم برشلونة بهدف سجله مارتن برايثوايت في الدقيقة 29، ثم أحرز أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 42، فيما سجل فيليب كوتينيو الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 57، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 73.

ورفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وهذا هو الفوز الرابع لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، علما بأن للفريق مباراتين مؤجلتين، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.