بعد اتهامات كلوب.. مدرب شيفيلد "يتعهد" بالدفاع عن فريقه

أكد كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد أنه يملك كل الحق في الدفاع عن مصالح فريقه بعد أن وصفه يورغن كلوب مدرب ليفربول بأنه "أناني" بسبب معارضته السماح بخمسة تبديلات في المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وطالب كلوب رابطة الدوري الممتاز أكثر من مرة بإعادة النظر في نظام التبديلات الخمس في مباريات الدوري وانتقد شبكات البث بسبب كثرة المباريات، قائلا إن ذلك يتسبب في المزيد من الإصابات في صفوف اللاعبين.



وارتفعت وتيرة انتقادات كلوب بعد تعادل فريقه 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون السبت ووجه سهامه هذه المرة إلى وايلدر الذي سبق وانتقد كلوب وعددا من مدربي الأندية الإنجليزية الكبرى لمطالبتهم بخمسة تبديلات في مباريات الدوري المحلي.



وعارض عدد قليل من أندية الدوري الانجليزي ومنهم شيفيلد تطبيق هذه الطريقة بدعوى أنها ستصب فقط في صالح الفرق العملاقة التي تملك تشكيلات كبيرة.



وقال وايلدر لشبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية بعد هزيمة فريقه أمام وست بروميتش ألبيون 1-صفر السبت: كل شخص له الحق في حماية مصالحه. هناك 20 فريقا في الدوري وكل جانب يدافع عن مصلحته، نحن ندافع عن أنفسنا. لن أغضب كثيرا بسبب ما قاله كلوب دائما كنت أحترم نادي ليفربول وكذلك كلوب وقلت هذا كثيرا، اهتمامي سينصب دائما على مصالح فريقي.



ويقبع شيفيلد يونايتد في المركز 20 الأخير بنقطة واحدة من 10 مباريات وسيلتقي في الجولة المقبلة مع ليستر سيتي.