طبيب مارادونا متهم بـ"القتل غير المتعمد"

يخضع طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا إلى التحقيق بتهمة القتل غير المتعمد بعد أربعة أيام من وفاة "الفتى الذهبي" جراء أزمة قلبية في منزله، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام".



وبحسب صور بثها التلفزيون ومصادر قضائية استندت إليها الوكالة الأرجنتينية، فقد داهمت الشرطة مكتب ومنزل ليوبولدو لوكي الأحد بحثاً عن أدلة حيال إهمال مهني محتمل.



وكان مارادونا (60 عاماً) قد فارق الحياة يوم الأربعاء بعد تعرضه إلى أزمة قلبية، علماً بأنه خضع إلى عملية جراحية دقيقة الشهر الماضي.



وكان ماتياس مورلا، محامي مارادونا، قد كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يوم الخميس، إنه سيطلب فتح تحقيق حول وفاة النجم الأرجنتيني، مؤكدا أن الرعاية الطبية كانت في منزل مارادونا، لكن حدثت تأخيرات كثيرة في توفير الرعاية الطبية، بما في ذلك سيارة الإسعاف، بعد استدعائها.

وكتب مورلا: من غير المفهوم أن صديقي لم يحظ باهتمام العاملين الصحيين لمدة 12 ساعة، كما أن وصول سيارة الإسعاف استغرق أكثر من 30 دقيقة.

