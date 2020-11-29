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عملاق بيرو أليانزا ليما يهبط إلى الدرجة الثانية

أليانزا ليما
أليانزا ليما هبط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 82 عاماً

عملاق بيرو أليانزا ليما يهبط إلى الدرجة الثانية

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ليما - رويترز

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هبط أليانزا ليما من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في بيرو صباح الأحد بعد خسارته 2-صفر بملعبه، لتتوقف مسيرته التي استمرت 82 عاما في دوري الأضواء.

واشتبك مشجعون غاضبون مع الشرطة خارج الاستاد الوطني في ليما عقب هزيمة أليانزا أمام سبورت هوانكايو.

واعتذر أليانزا إلى جماهيره، وتعهد بإجراء التغييرات الضرورية لإعادة إحياء النادي الذي يعد واحدا من أكبر أندية بيرو من حيث الشعبية.

وقال النادي في حسابه على "تويتر": وصلنا إلى القاع. لنأمل أن تؤدي هذه المأساة الرياضية إلى توحيد جهودنا... والعودة أقوى مما كنا.

وفاز أليانزا بدوري بيرو 23 مرة آخرها العام الماضي، وهو ما يزيد على أي ناد آخر باستثناء غريمه التقليدي يونيفرسيتاريو ليما.

ويأتي هبوط أليانزا بعد عام مضطرب قاده خلاله خمسة مدربين.

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