كافاني يقود انتفاضة مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون

أحرز النجم الأوروعواياني المخضرم إدينسون كافاني هدفين وصنع آخر، ليقود فريقه مانشستر يونايتد لقلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير في اللحظات الأخيرة 3 - 2 يوم الأحد في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف حمل توقيع البولندي يان بيدناريك في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله جيمس وارد-براوس الهدف الثاني في الدقيقة 33 ومع نزول كافاني المنضم هذا الموسم ليونايتد من باريس سان جيرمان الفرنسي، من مقاعد البدلاء قبل انطلاق الشوط الثاني، تمكن يونايتد من تحقيق انتفاضة جامحة على مضيفه.

و أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 59 من صناعة الأوروغواياني، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع على الترتيب.



وارتفع رصيد يونايتد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 16 نقطة في المركز السابع، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة في المركز الخامس.