  • مباشر
اللغة

كافاني يقود انتفاضة مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون

كافاني مانشستر يونايتد ساوثهامبتون
الأورغوياني سجل هدفين وصنع الثالث

كافاني يقود انتفاضة مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أحرز النجم الأوروعواياني المخضرم إدينسون كافاني هدفين وصنع آخر، ليقود فريقه مانشستر يونايتد لقلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير في اللحظات الأخيرة 3 - 2 يوم الأحد في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف حمل توقيع البولندي يان بيدناريك في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله جيمس وارد-براوس الهدف الثاني في الدقيقة 33 ومع نزول كافاني المنضم هذا الموسم ليونايتد من باريس سان جيرمان الفرنسي، من مقاعد البدلاء قبل انطلاق الشوط الثاني، تمكن يونايتد من تحقيق انتفاضة جامحة على مضيفه.

و أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 59 من صناعة الأوروغواياني، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع على الترتيب.

وارتفع رصيد يونايتد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 16 نقطة في المركز السابع، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة في المركز الخامس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر
خبراء: خبراء: "سبوتنيك في" أثبت فعاليته مقارنة بلقاحات كورونا الأخرى

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
هل فعلاً قتل ملتقط السيلفي مع جثة الأسطورة مارادونا؟ هل فعلاً قتل ملتقط السيلفي مع جثة الأسطورة مارادونا؟
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
بعد تهديد ووعيد.. استسلام ابن خال بشار الأسد بعد تهديد ووعيد.. استسلام ابن خال بشار الأسد
"كبّلوهم وذبحوهم".. بوكو حرام تنحر 110 مزارعين بنيجيريا
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر

قبل أن تذهب

ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟
ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟

اكتشف المزيد