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لاتسيو يسقط على أرضه أمام أودينيزي

أودينيزي
أودينيزي حقق فوزه الثالث في الموسم

لاتسيو يسقط على أرضه أمام أودينيزي

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روما - د ب أ

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سقط فريق لاتسيو في فخ الخسارة 1 - 3 أمام ضيفه أودينيزي خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف أودينيزي تولغان أرسلان وإيناسيو بوسيتو وفيرناندو فرويستيري في الدقائق 18 والأخيرة من الشوط الأول و71 على الترتيب، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق لاتسيو شيرو إيموبيلي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

ورفع أودينيزي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد لاتسيو عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وهذا هو الفوز هو الثالث لأودينيزي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لفريق لاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

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